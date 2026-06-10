JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年6月9日付で、小惑星探査機「はやぶさ2」の拡張ミッション「はやぶさ2＃」における小惑星「Torifune（トリフネ）」のフライバイ時刻が決定したと発表しました。発表によると、はやぶさ2は日本時間2026年7月5日18時30分頃に、幅約500mとみられるTorifuneの中心から約1kmの距離を、毎秒約5kmの相対速度で通過する予定です（※運用状況によって時刻は前後する可能性があります）。【▲ 小惑星「To