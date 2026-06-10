千原ジュニア（52）とケンドーコバヤシ（53）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ！！」（火曜深夜0時59分＝関西ローカル）に出演。メイプル超合金安藤なつ（45）の料理のうまさをベタ褒めするジュニアにケンコバが疑惑の目を向けた。ジュニアが開いたバーベキューパーティーに安藤も参加。安藤が「ジュニアさんって、めっちゃハンバーグ好きですよね？」と材料を持参し、「キャッチャーミット」ほどのサイズのハンバーグを調理し