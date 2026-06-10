今回は、偉そうな夫と結婚2か月で離婚したエピソードを紹介します。なんでそこまで言われなきゃならないの…「4年付き合った彼氏と結婚しましたが、結婚2か月で離婚しました。というのも夫は家計のやりくりに異常なほど細かく、月3万円で生活費をまかなえと言ってきて、少しでも超えると激怒されたからです。『節約もできないなんて無能な女だな』とも言われました。ただ、夫は偉そうなことを言うだけで、自分は一切節約しないんで