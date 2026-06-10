お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（61）が9日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。6日に都内の明治記念館で開催された玉袋筋太郎（58）の「第1回芸能生活四十周年を祝う会」について、約45分間しゃべり倒した。太田は番組冒頭から「芸能生活四十周年を祝う会」についてしゃべりまくった。出席者によるエピソードをふんだんに交えたトークを展開。「みんな言っ