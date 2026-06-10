【第49話-3】 公開期間：6月10日～6月30日 第49話-3を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは6月10日、荒川弘氏のマンガ「黄泉のツガイ」の第49話-3「怨みとつらみ」をガンガンONLINEに公開した。 第49話-3では、段野ハナが爆発するツガイに縛られている峰山アンナを呼び出す。応じて向かった先にはヨルたちがいて――。 なお、アプリ版「ガンガンONLINE