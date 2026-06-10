6月10日、宇都宮ブレックスは、比江島慎との2026－27シーズンの選手契約が決定したことを発表した。なお、同選手とは2027－28シーズンまでの契約を結んでいることも併せて発表されている。 福岡県出身で現在35歳の比江島は、191センチ88キロのシューティングガード。青山学院大学から2013年にシーホース三河へ加入した。その後、オーストラリアのリーグを経