★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５データセンター ６半導体製造装置 ７地方銀行 ８サーバー冷却 ９フィジカルＡＩ １０蓄電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「電子部品」が１６位となっている。 ＡＩ普及を手掛かりとした物色が広がりをみせている。これま