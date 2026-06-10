ビューティガレージが大幅高で３日ぶりに反発している。９日の取引終了後に発表した２７年４月期の連結業績予想で、売上高４３１億５３００万円（前期比１３．０％増）、営業利益２２億１７００万円（同４６．０％増）、純利益１３億５１００万円（同４４．８％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比２円増の１８円としたことが好感されている。 各事業における成長戦略を着実に実行していくことに