レアル・マドリーは9日、トップチームを率いたアルバロ・アルベロア監督の退任を正式に発表した。昨季、チームはシャビ・アロンソ監督体制でスタートしたものの、わずか232日で退任。1月からアルベロア監督が就任するが、上昇気流に乗せることはできずに2季連続での無冠が決定した。クラブは公式ウェブサイトを通じ、「アルバロ・アルベロアに深く感謝しています。彼はアカデミーに加入して以来、忠誠心、献身、そしてプロ意