大根おろしを作っている（⇒次へ）【画像を見る】「ハイ！食べまーす！」美味しいものは逃さない、と“全力おねだり”するワンコがたまらないトントンという包丁の音や、シャカシャカと鳴る泡立て器のリズム。台所から聞こえてくる音に、反応してしまうことがありますよね。どうやらそれは、動物も同じようです。ご紹介するのは、大根おろしの音に反応してしまうワンちゃん。飼い主golden_moshさんがInstagramに投稿した映像に、2.