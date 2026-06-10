株式会社MOTTERUは、USB Type-Cポートを3基搭載した最大67W出力のUSB充電器を6月5日（金）に発売した。 折りたたみ式プラグを備えながらも、GaN（窒化ガリウム）を採用したことで高出力とコンパクト設計を両立したUSB充電器。USB Type-Cポートを3基備えている。 過電流保護、過電圧保護、短絡保護なども搭載する。保証は2年間。 発売を記念して、Amazonや楽天で数量限定のモニターセールを実