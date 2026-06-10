開催：2026.6.10 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 7 - 3 [カブス] MLBの試合が10日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとカブスが対戦した。 ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。 1回裏、4番 ハンター・グッドマン 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキ