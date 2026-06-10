韓国で、ゲームをしている小学生の息子を拳で暴行した父親の50代男が執行猶予付き懲役刑を言い渡された。【関連】10歳息子を金属バットで撲殺した“身長180cm・体重100kg”の40代父に重刑蔚山（ウルサン）地裁・刑事9単独のソン・インチョル判事は6月7日、児童福祉法違反などの容疑に問われた父親の50代男に懲役1年、執行猶予2年を言い渡したと発表した。裁判部は「被告人の犯行により被害児童が相当な身体的・精神的苦痛を受けて