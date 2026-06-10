【写真＆動画】道枝駿佑が白タキシード＆蝶ネクタイで“眠り顔”など披露／なにわ男子『STAR』オフショット＆ムービー なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、6月4日放送のフジテレビ系『STAR』に出演した際のオフショットを公開した。 ■道枝駿佑「STARありがとうございました」 今回なにわ男子は、6月17日に発売を控えるニューアルバム『ND5』より、リード曲の「Celebrate」と、関西ジ