【写真＆動画】Mrs. GREEN APPLE「淡麗グリーンラベル」広告／2025年公開の“ミニミセス”Web CM 他 Mrs. GREEN APPLEを起用したキリンビール「淡麗グリーンラベル」の巨大広告が、横浜駅に期間限定で掲出され、注目を集めている。 ■Mrs. GREEN APPLEが“ミニミセス”に！ キリンビールの公式Xでは、「#ミニミセス が横浜駅に！？」と投稿。横浜駅に掲出された大型広告の写真を公開した。 広告に