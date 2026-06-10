なにわ男子の高橋恭平が自身のInstagramを更新。6月8日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』で撮影した、&TEAM（エンティーム）のKとのオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。 【写真】高橋恭平と&TEAM Kの“眼福”2ショット／&TEAMのライブを訪れた高橋／高橋は4月にも「Kとk」2ショットを投稿【動画】 ふたりが共演する映画『ブルーロック』ビジュアル撮影の密着映像 ■高橋恭平＆&TEA