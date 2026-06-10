【写真】渡辺翔太が真っ白ノースリーブ姿で“へそ天”ポーズする『anan』中吊り／表紙 『anan』2499号（6月10日発売）の表紙を飾るSnow Manの渡辺翔太。発売日を前に雑誌公式Xで、渡辺の中吊り広告ショットが公開された。 ■リボンに“解放された”中吊りとリボンに“巻かれた”表紙に注目 中吊りで渡辺は、薄紫やピンクにシャンパンカラーなどドリーミーな色味のたくさんのリボンの中