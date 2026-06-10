ボランティアとして参加した学童クラブの宿泊行事中に男子小学生の着替えを盗撮したなどとして、岡山市の小学校講師の男が逮捕されました。撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、岡山市の市立小学校の講師・垣内優輝容疑者（25）です。垣内容疑者は去年8月、岡山市内の宿泊施設で男子小学生が脱衣所で着替えている様子をスマートフォンで撮影した疑いなどがもたれています。警察によりますと、男子小学生は民間の学童クラブ