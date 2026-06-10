フルート奏者・モデルのCocomiさん、俳優の本田翼さんがTHE MONSTERS 10周年記念展 東京「MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN」（6/11-7/5）プレビューに登壇しました。 【写真を見る】【 Cocomi 】「子育てもひと段落して、演奏活動に復帰していたい」10年後の未来を想像ラブブファンの本田さんは?去年、突如としてラブブが世界中で広まって、私もいろいろ調べて「ラブブに会いたいな」って思っていた?と熱弁。?ラブブだけ