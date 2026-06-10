熊本市の鶴屋百貨店で「熊本お菓子まつり」が始まりました。 【写真を見る】漱石も好物だった⁉明治時代のレシピの羊羹も30店・60種類以上の和菓子ずらり熊本・鶴屋百貨店で「お菓子まつり」 記者「県内から集まったたくさんのお菓子が並べられています」 「熊本お菓子まつり」の会場には、県内約30の菓子店から60種類以上の和菓子が集まっています。 職人の手から生まれる実演も 中でもこの羊羹は、無類の羊羹好