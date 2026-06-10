■MLBロッキーズ7ー3カブス（日本時間10日、クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之（36）が本拠地でカブス戦に先発、5回0/3、93球を投げて、被安打6（1本塁打）、奪三振3、四死球2、失点3（自責点3）。味方打線の援護もあり、連勝でチームトップの6勝目を手にした。カブスの鈴木誠也（31）とMLB2度目の対決は2打数無安打だった。ロッキーズの菅野とはメジャーで2度目の対決、昨年8月3日に対戦し、2打数無安打1四球だった。NP