■バレーボール ネーションズリーグ男子日本代表開幕前日練習（9日、中国・臨沂）【写真で見る】男子日本代表練習の様子バレーボール男子日本代表が10日にネーションズリーグの予選ラウンド第1週中国大会の開幕を迎える。ウクライナとの初戦を翌日に控えたこの日、日本代表は試合会場で6対6のゲーム形式などの練習を行った。前回大会では予選ラウンドの第2週でウクライナと対戦し、フルセットの末敗れた日本。キャプテンの石川祐