電車や駅構内での痴漢行為をなくそうと、警視庁は東京・中目黒で地元の高校生などと呼びかけを行いました。「痴漢防止キャンペーンをやっているのでお願いします」きょう、目黒区の中目黒駅前で痴漢の撲滅を呼びかけたのは、警視庁と目黒学院高校の生徒や東急電鉄の職員らおよそ50人です。生徒らは駅の利用客にチラシやウェットティッシュなど300セットを配り、痴漢被害の防止を訴えました。その後、警察官が警視庁の防犯アプリ「