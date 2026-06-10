細田守監督のアニメ映画『時をかける少女』の公開20周年を記念したリバイバル上映が、7月3日から全国でスタートする。入場者プレゼントとして、“タイムリープの残り回数”をモチーフにした「オリジナルタトゥーシール」と、7月13日（ナイスの日）限定の「オリジナルミニうちわ」の配布が決定した。【画像】オリジナルタトゥーシール＆ミニうちわの詳細写真タトゥーシールは全3種類。劇中で主人公・紺野真琴の腕に浮かび上がる