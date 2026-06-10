研修で立ち会った出産中の妊婦を盗撮したとして、大阪府警曽根崎署は、滋賀県立総合病院の元研修医の男（２６）（京都市東山区）を性的姿態撮影処罰法違反（撮影）容疑で１０日にも書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。同署は、起訴を求める「厳重処分」の意見を付ける。捜査関係者によると、男は昨年８月、研修で訪れた別の病院の手術室で、出産中の妊婦を腕時計型のカメラで盗撮した疑いが持たれている