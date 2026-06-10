北海道発のアイドルグループ「限りなく白く」が、結成からの日々で着実に進化を遂げ、いま大きな充実期を迎えている。ソロインタビューに応じた藍沢未羽が語ってくれたのは、一糸乱れぬ超難関パフォーマンスを支える7人の結びつきと、自身が担う大切な役割について。一般企業で働いていた過去を持ち、おっとりとした柔らかな空気感をまといながらも、言葉の端々には個性豊かなメンバーを率いる優しさと表現者としての確かなプラ