日本ラグビー協会は10日、7月に新たな国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」に臨む男子15人制日本代表の宮崎合宿参加メンバーを発表し、23年W杯代表のLOワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）ら総勢35人（FW19人、BK16人）が選ばれた。日本協会は2月2日に日本代表候補メンバー55人を発表。その後、今月7日に閉幕したリーグワンで活躍した選手が新たに候補に挙がり、1部優勝の神戸からは新人賞のFB上ノ坊駿介（22）、SH上