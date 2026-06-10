元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）が10日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前9時）に生出演。栃木・宇都宮の住宅地で捕獲され殺処分されたクマについてコメントした。MC羽鳥慎一から意見を求められた玉川氏は「これ、2頭が目撃されている、という目撃情報が元になって、もう1頭いるかもしれないというか、いないって言えないっていう状況なんですよね」と話した。そして「ある程度の信憑性のある目撃情報