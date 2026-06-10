敵地パイレーツ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打2打点だった。サイ・ヤング賞で大谷のライバルとなる敵先発は6回2失点だったが、降板後に救援陣が大炎上。日本人ファンからも同情の声が上がった。パイレーツ先発は昨季サイ・ヤング賞に輝き、今季は大谷と同賞を争う剛腕スキーンズ。この日の大谷との対戦は、3打数無安打と封じた。6回2