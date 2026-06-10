日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈が、6月9日（火）発売のアイドル誌「BOMB」7月号の通常版表紙に登場した。 日向坂46・宮地すみれ＆渡辺莉奈「BOMB」7月号 日向坂46・宮地すみれ＆渡辺莉奈「BOMB」7月号 通常版の表紙は日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈 表紙には、17枚目シングル「Kind of love」を発売、宮崎での『ひなたフェス2026』開催を控えた日向坂46から、宮地すみれ＆渡辺莉奈の“すみりな”ペアが登場。ユニット