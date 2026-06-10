6月12日に米宇宙開発企業スペースX(SpaceX)が米ナスダック市場への上場を予定しているなか、宇宙ビジネスへの注目度は一段と高まっています。そこで今回は、NISAで購入できる宇宙関連ファンドの運用成績を調査。過去1年・3年・5年のリターンを比較すると、“オルカン”ことeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を大きく上回る実績を残した銘柄もありました。※画像はイメージNISAで購入できる宇宙関連のファンド名称に「宇