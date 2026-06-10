原菜乃華と作間龍斗（ACEes）がダブル主演する映画『ないものねだりの君に光の花束を』の追加キャストとして、向井怜衣、吉沢悠、戸田菜穂、眞島秀和の出演が発表された。【写真】原菜乃華、幼少期から可愛すぎ！「美少女すぎる」「可愛い子が可愛く育ったね」汐見夏衛の同名小説を安藤尋監督が実写化する本作。主人公は、すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子（原）。同じクラスの真昼（作間