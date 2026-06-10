【モスバーガー】から、暑い日に飲みたくなる「爽やかドリンク」が登場しました。白桃とレモンを組み合わせたソーダやミルクティーなど、気分に合わせて選べるラインナップ。5月20日から期間限定で販売されているので、この夏ぜひ味わってみて。 白桃 × レモンの爽やかドリンク 「レモンまるまる 1個分！ 白桃ソーダ with 国産白桃 & レモンソース」 \590（税込）国産白桃と瀬