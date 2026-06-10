これは筆者自身の体験です。車の買い替えを考え、ディーラーに足を運んだ私は、最初に出会った営業担当者の対応に感動しました。しかし、その後予想外の出来事が起き、担当者の態度が一変。「誰にでも変わらない丁寧さが大切だ」と実感した出来事です。 車の買い替え、最初の担当者の態度に感動 先日、車の買い替えを決意し、ディーラーに立ち寄った私。予約もせず、飛び込みで訪れたのですが、