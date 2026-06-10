モデルでタレントの梨花（５３）が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、息子の中学校卒業を報告した。「中学校卒業式」と書き始め、２ショットや幼少期の息子を写した映像をアップ。息子が３歳の時に家族でハワイへ移住したことや、５歳でロサンゼルス、６歳でロンドンのサマースクールへ通ったのち、中学校進学の際にロサンゼルスへ渡ったことなどを明かした。「高校でニューヨーク、またはボストンまでが、私のプラン