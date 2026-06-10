◆米大リーグパイレーツ３―１２ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）パイレーツのＰ・スキーンズ投手（２４）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ドジャース戦に先発。６回６安打２失点７奪三振と試合をつくったが、同点で降板して５試合ぶりの７勝目はならなかった。サイ・ヤング賞を争う大谷翔平投手（３１）に対しては二ゴロ、空振り三振、二ゴロと圧倒したが、６回までに１０３球を要した