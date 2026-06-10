室内の冷房対策や屋外での紫外線防止など、夏の外出に欠かせないカーディガン。接触冷感やUVカットといった心強い機能はもちろん、シルエットの美しさや透け感のある編み地など、纏うだけで旬のスタイルが完成するアイテムが勢揃いしています。 【ロンハーマン】量感のあるバルーンスリーブがひと癖あるデザイン 「バルーンスリーブカーディガン」各\28,600【カバナバシュ】