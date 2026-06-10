女優の佐々木希が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、デビュー２０周年カレンダーの販売開始を報告した。佐々木は「本日、デビュー２０周年カレンダーの販売が開始しました」と報告。続けて「先日、渋谷ＨＭＶさんにてイベントを行わせていただき、沢山（たくさん）の方々がカレンダーのお渡し会に来てくださり、短い時間でしたが一人一人直接近くでお会いし、お話ができて、とても嬉（うれ）しかったです。ありがとう