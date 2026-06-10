高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海が１３日に再開される。各県で全国高校総体の予選が行われていたため、５月９日の第７節で中断されていた。注目は静岡学園と浜松開誠館の対戦だ。両校は７日の静岡県高校総体決勝で戦ったばかりで、静学が２―１で勝って全国総体出場を決めている。静学はリーグ戦で開幕から７連勝中。どこからでも点が取れる高い攻撃力が光る。白星を伸ばし、全国総体へ弾みをつけたい。一方の開誠