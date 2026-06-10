◆米大リーグホワイトソックス６ｘ―５ブレーブス＝延長１０回＝（９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスでメジャーに初昇格したブレイデン・モンゴメリー外野手（２３）が本拠地・ブレーブス戦に「６番・右翼」でフル出場し、いきなりサヨナラ本塁打を放つ鮮烈デビューを飾った。デビュー戦でのサヨナラ本塁打は、２０１２年にタイガースで３冠王に輝いたＭ・カブレラがマーリンズ時代の２００３年に