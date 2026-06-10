◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。三木監督は「シーズン中にこのような形となり、大変悔しく、不本意な思いであります。どのような時も支えてくださったファンの皆様には感謝の思いでいっぱいです。これからの選手の成長と活躍を願っ