俳優の藤岡弘、(80)が7日、自身のインスタグラムを更新。雑誌の撮影で女優の長女・天翔愛(24)と共演したことを報告した。 【写真】愛娘の晴れ姿に思わず表情が崩れる藤岡弘、 やさしい父の顔に 藤岡は「雑誌の撮影で、ウエディングドレス姿の娘と共に初の花嫁の父親役に」と記し、写真を複数枚投稿。ドレス姿の長女とバージンロードを歩く姿や、抱きしめられて思わず笑みを浮かべる父親の顔を見せた。また「花嫁