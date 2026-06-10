ランチで訪れた店の対応に強い不満を感じたAさん。その場の怒りに任せて、クチコミサイトに「この店は期限切れの食材を使っている」「店内にゴキブリがいた」と、実際には見ていない嘘を交えて投稿してしまった。投稿は瞬く間に拡散され、店側は「営業に支障が出た」として法的措置の検討を始めた。 【画像】ネットニュースの情報元を確認する際、最も重視するポイント たとえ店側に非があったとしても、事実に基づかない