親善試合のウズベキスタン戦とアルジェリア戦で攻撃陣が苦しむ日本代表と北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦で対戦するオランダ代表が、2020年以来となるデータで不調を指摘されている。オランダは現地時間6月7日、国際親善試合でウズベキスタン代表と対戦して2-1で勝利したが、PKでの2ゴールだった。また、現地時間6月3日にはW杯出場国であるアルジェリアと対戦し、0-1で敗れている。開幕直前に行われた2試合について、