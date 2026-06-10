東海地方は、13日(土)まで晴れる日が続くでしょう。14日(日)は天気下り坂、15日(月)は広く雨が降る見込みです。13日(土)までは空気が乾燥して、日陰は過ごしやすくなりますが、日差しの下では暑い日が続くでしょう。熱中症に十分注意してください。今日10日(水)は広く日差しが戻り暑さが復活今日10日(水)、梅雨前線に伴う帯状の雲は南の海上に南下し、東海地方は朝から広く晴れています。この後も、高気圧に覆われて晴れる所が多い