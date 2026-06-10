「東京ばな奈」と「Jagabee」と初コラボした「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」が登場！5周年記念コラボイヤー第3弾は、じゃがいも×バナナの“最驚東京みやげ”です☆ 東京ばな奈ワールド「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」 スケジュール：先行販売：2026年6月16日(火)〜7月16日(木)先行販売店舗：東京駅一番街「東京おかしランド」発売日：2026年7月17日(金)〜販売