クリスピー・クリーム・ドーナツに、ツヤっとみずみずしい果実感を表現した“冷やしてもおいしい”夏ドーナツ3種が新たに登場。冷やすことにより、よりフルーティーな味わいが楽しめる、暑い夏にぴったりの新メニューです☆ クリスピー・クリーム・ドーナツ「夏ドーナツ」2026 発売日：2026年6月24日（水）販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の一部小売店