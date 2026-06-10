７日、衡水市冀州区の医療機器メーカーが集まる地域。（ドローンから、衡水＝新華社記者／貝赫）【新華社衡水6月10日】中国河北省衡水市冀州区は近年、医療機器とリハビリ補助器具の特色ある産業クラスターを育成し、企業のスマート化、ハイエンド化を促進するとともに、技術革新を通じて製品の付加価値を高め、産業の高度化を推進してきた。区内には300社を超える医療機器メーカーが集まり、4万人以上が就業している。７日、衡