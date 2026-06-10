9日、自民党は党本部で行われた総務会にて罰則規定を盛り込んだ議員立法の「日本国旗損壊罪法案」を了承したと発表した。 関連記事：自民党PTが制度を検討する「国旗損壊罪」の骨子案が大筋で了承「お子様ランチの旗」の審議に中道・小沢氏「本当に馬鹿馬鹿しい」と一喝 法案について、自民党の萩生田光一幹事長代行は「表現の自由にも十分、配慮しながら、自国の象徴である国旗を侮辱目的で損壊する行為を罰することは国家