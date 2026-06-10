日本ラグビー協会は10日、13日から実施される宮崎合宿に向けた日本代表メンバーを発表し、FB上ノ坊駿介（22＝神戸）が初選出された。上ノ坊は天理大在学中だった2月7日の静岡戦でデビューを飾り、いきなり3トライを挙げるハットトリックの活躍。以降、プレーオフ決勝まで14試合連続先発出場を果たした。ラン、キック、パスと全ての能力が高く、レギュラーシーズンの計11トライはランキング9位タイ。神戸の初優勝にも貢献し、史